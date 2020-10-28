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Заворотнюк обращалась к услугам суррогатной матери

09:50
  • среда
  • 28 октября 2020

Ее дочке сейчас два года

Актриса Анастасия Макеева сказала, что ее коллега Анастасия Заворотнюк обращалась к услугам суррогатной матери. 
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"Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально", - заявила Макеева в программе "Эмпатия Манучи" на YouTube. 

Актриса обмолвилась о Заворотнюк вскользь. Она ничего не стала уточнять. Не исключено, что Макеева ошиблась по поводу сурмамы, однако СМИ уже вовсю пишут, будто звезда сериала "Моя прекрасная няня" и фигурист Петр Чернышев не сами родили дочку Милу. Напомним, девочка появилась на свет в 2018 году. Сейчас 49-летняя Анастасия Заворотнюк борется с раком. Ходили слухи, что онкология у нее появилась после процедуры ЭКО. В окружении звезды не комментировали эту информацию. 

38-летняя Анастасия Макеева не просто так вспомнила о Заворотнюк во время интервью. Макеева пытается забеременеть с 30 лет, она четыре раза делала ЭКО, из-за чего сильно поправлялась, и намерена пройти через это снова. 

"Не может Господь дать всем все. Он мне дал яркую внешность, талант, успех в чем-то. По разному бывает... Все мы живые люди. К этому относиться нужно смиренно", - сказала Макеева.

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