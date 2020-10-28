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Жители Приморья обнаружили кислотно-зеленую реку

10:06
  • среда
  • 28 октября 2020

В воду попал краситель

Жители села Кневичи Приморского края заметили, что вода в местной речке Грязная приобрела ярко-зеленый цвет. О причинах случившегося рассказала начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа Александра Мурзина.
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Специалист объяснила, что в реку был слит реагент органического происхождения Уранин, при помощи которого теплоснабжающие организации производят окраску теплоносителя.

"Этот вид органического красителя безопасен для жизни и здоровья. Тем не менее, факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы", - подчеркнула Мурзина.

Она отметила, что в среду, 28 октября, производились ремонтные работы на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах, передает РИА Новости.

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