США решили закупать оружие производства СССР

В списке покупок – ракеты и минометные системы

Пентагон решил оригинальным способом поддержать национальную военную стратегию США. Ведомство закупит вооружение и боеприпасы, произведенные в СССР. Использовать приобретенные образцы будут для тренировок.

Как отмечается в опубликованном военным ведомством документе, это будет способствовать развитию навыков обращения с оружием противника. США планируют закупить, в частности, авиационные ракеты, минометные системы вооружения и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра.

Контракт на закупки будет действовать пять лет. В соответствии с тендером, за время действия контракта американские власти могут закупить огромное количество специальных вооружений и боеприпасов. При этом поставщиков может быть несколько, передает RT.

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