Россияне за неделю купили туров с кешбэком на 870 миллионов

Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч

Россияне за первую неделю продаж второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма приобрели туров с кешбэком на 870 миллионов рублей. Средняя стоимость поездки по стране составила 38 тысяч рублей.

Уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач. Такое мнение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова. В частности, программа повышает доступность путешествий по стране для россиян.

"Для бизнеса участие в программе - это возможность повысить загрузку в межсезонье, и мы видим, что участники программы решают эту задачу и повышают экономику своего бизнеса", - отметила Догузова. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что по продажам туров лидируют Краснодарский край и Крым. На третье место вышли Кавминводы.

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