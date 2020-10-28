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В России предложили оформлять кредиты по водительским правам

10:06
  • среда
  • 28 октября 2020

Соответствующий проект направлен в правительство на рассмотрение

В Минэкономразвития предложили новый законопроект, согласно которому для получения финансовых услуг предлагается использовать водительские права.
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На сегодняшний день, согласно российскому законодательству, финансовые организации обязаны идентифицировать личность человека. Новый законопроект предлагает разрешить использовать для этих целей водительские права, но лишь в случае упрощенной идентификации. К ней можно отнести оформление потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, получение выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч или заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что многим людям удобнее носить с собой не паспорт, а водительские права из-за их меньшего размера. "Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать", - объяснил он.

Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на рассмотрение в конце этого или в начале следующего года. В правительстве подтвердили, что уже получили проект закона. Если документ поступит в Госдуму до конца года, то его могут принять уже весной, а вступит в силу он через 180 дней, передают Известия.

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