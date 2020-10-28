В России предложили оформлять кредиты по водительским правам

Соответствующий проект направлен в правительство на рассмотрение

В Минэкономразвития предложили новый законопроект, согласно которому для получения финансовых услуг предлагается использовать водительские права.

На сегодняшний день, согласно российскому законодательству, финансовые организации обязаны идентифицировать личность человека. Новый законопроект предлагает разрешить использовать для этих целей водительские права, но лишь в случае упрощенной идентификации. К ней можно отнести оформление потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, получение выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч или заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что многим людям удобнее носить с собой не паспорт, а водительские права из-за их меньшего размера. "Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать", - объяснил он.

Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на рассмотрение в конце этого или в начале следующего года. В правительстве подтвердили, что уже получили проект закона. Если документ поступит в Госдуму до конца года, то его могут принять уже весной, а вступит в силу он через 180 дней, передают Известия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"