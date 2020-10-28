"Алло, гараж": Гном Гномыч потребовал денег

Мальчик поделился видео, в котором требует зарплату

Семилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, которого члены семьи и поклонники привыкли называть Гном Гномыч, опубликовал в Instagram новое видео.

В ролике мальчик сидит в машине и якобы звонит в бухгалтерию, чтобы потребовать денег. Юный спортсмен одет в серую толстовку и забавную конусообразную шляпу.

"Алло, бухгалтерия? Где мои деньги? Где моя зарплата? Какой век на дворе? Алло, гараж, пришлите бабосиков", - заявил на видео Гном Гномыч.

Поклонники мальчика оценили видео, многим из них особенно понравился головной убор Саши. "Супер Сашенька", "Шапочка клевая!!!", "Какой он красивый и милый ребенок", "Классно же", - написали комментаторы.

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