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"Алло, гараж": Гном Гномыч потребовал денег

10:37
  • среда
  • 28 октября 2020

Мальчик поделился видео, в котором требует зарплату

Семилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, которого члены семьи и поклонники привыкли называть Гном Гномыч, опубликовал в Instagram новое видео.

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В ролике мальчик сидит в машине и якобы звонит в бухгалтерию, чтобы потребовать денег. Юный спортсмен одет в серую толстовку и забавную конусообразную шляпу.

"Алло, бухгалтерия? Где мои деньги? Где моя зарплата? Какой век на дворе? Алло, гараж, пришлите бабосиков", - заявил на видео Гном Гномыч.

Поклонники мальчика оценили видео, многим из них особенно понравился головной убор Саши. "Супер Сашенька", "Шапочка клевая!!!", "Какой он красивый и милый ребенок", "Классно же", - написали комментаторы.

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