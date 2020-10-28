За сутки в России выявлено 16202 новых случая коронавируса

Скончались 346 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 16202 случая коронавируса.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 3670 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 505 человек.

Вылечился от коронавируса 12361 пациент, в том числе в Москве – 3577. Скончались 346 заразившихся, из них 75 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1563976 случаев заражения коронавирусом. Скончались 26935 человек. Выздоровел 1171301 пациент.

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