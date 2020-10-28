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85-летнего отца Агутина госпитализировали с коронавирусом

10:19
  • среда
  • 28 октября 2020

Врачи пытаются стабилизировать его состояние

Николая Агутина, отца музыканта Леонида Агутина, отправили в больницу. Он тяжело переносит коронавирусную инфекцию. 
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По данным Mash, Агутин-старший заболел 12 октября. Первый тест на коронавирус дал положительный результат, а два следующих - отрицательный. 27 октября состояние пенсионера ухудшилось. 

Врачи диагностировали у пациента вирусную пневмонию и падение уровня сатурации (степень насыщения крови кислородом) до 90%. Медики пытаются стабилизировать состояние Николая Агутина. 

Агутин-старший - певец, музыкальный критик. Он был участником ВИА "Голубые гитары". Работал концертным директором в Москонцерте. 

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