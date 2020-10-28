85-летнего отца Агутина госпитализировали с коронавирусом

Врачи пытаются стабилизировать его состояние

Николая Агутина, отца музыканта Леонида Агутина, отправили в больницу. Он тяжело переносит коронавирусную инфекцию.

По данным Mash, Агутин-старший заболел 12 октября. Первый тест на коронавирус дал положительный результат, а два следующих - отрицательный. 27 октября состояние пенсионера ухудшилось.

Врачи диагностировали у пациента вирусную пневмонию и падение уровня сатурации (степень насыщения крови кислородом) до 90%. Медики пытаются стабилизировать состояние Николая Агутина.

Агутин-старший - певец, музыкальный критик. Он был участником ВИА "Голубые гитары". Работал концертным директором в Москонцерте.

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