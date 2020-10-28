Роспотребнадзор объявил о стабилизации обстановки с COVID-19 в Москве

Введенные в столице меры себя оправдали

Роспотребнадзор объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Ограничительные меры себя оправдали, сообщила руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

"На сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября", - сказала Андреева на заседании Мосгордумы, которое прошло в онлайн-формате.

По данным Андреевой, количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве остановилось на уровне 1100-1200 в сутки. Это позволяет сделать вывод, что поэтапно введенные в столице ограничительные мероприятия себя оправдали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"