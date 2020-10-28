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Роспотребнадзор объявил о стабилизации обстановки с COVID-19 в Москве

10:37
  • среда
  • 28 октября 2020

Введенные в столице меры себя оправдали

Роспотребнадзор объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Ограничительные меры себя оправдали, сообщила руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 3577 человек

"На сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября", - сказала Андреева на заседании Мосгордумы, которое прошло в онлайн-формате.

По данным Андреевой, количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве остановилось на уровне 1100-1200 в сутки. Это позволяет сделать вывод, что поэтапно введенные в столице ограничительные мероприятия себя оправдали.

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