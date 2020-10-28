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"Чудовищно напряженная неделя": Брухунова пожаловалась на стресс

10:48
  • среда
  • 28 октября 2020

За эти дни она устала сильнее, чем за год

31-летняя Татьяна Брухунова, которая воспитывает сына от 75-летнего юмориста Евгения Петросяна, решила "заесть" накопившийся стресс. 
Петросяна госпитализировали в Москве

"Минувшая неделя выдалась чудовищно напряженной. Я, честно говоря, за год так не устаю, как в эти семь дней", - написала Брухунова в Instagram.

Она не назвала причину своих волнений. Не исключено, что это связано с госпитализацией Петросяна. Накануне стало известно, что артист оказался в больнице с подозрением на COVID-19. По словам юмориста, он чувствует себя хорошо. "Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", - заявил он. Брухунова рассказала, что муж еще не получил результаты теста на коронавирус. 

Молодая жена Петросяна призналась, что использовала довольно распространенный способ справиться со стрессом. "Чем бы снять стресс", - подумала я. Первое, что пришло в мою опустошенную голову - сладкое. Еще шопинг, конечно, но пока не получается. И тут я подумала, что неплохо было бы "заточить" меренговый тортик", - написала она, опубликовав фото торта. 

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