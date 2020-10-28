Япония собралась укреплять союз с США

Но забывать о других странах тоже не стоит

Глава японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе выступления в парламенте заявил, что дальнейшая политика страны будет направлена на укрепление союза с США. При этом Япония не отказывается от сотрудничества с азиатскими государствами.

"Союз Японии и США является стержнем внешней политики нашей страны для обеспечения ее безопасности", - уверен премьер-министр. Он подчеркнул, что отношения между Токио и Вашингтоном будут опираться на самый широкий спектр областей, захватывающих также работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Суга отметил, что не менее важно для страны сохранить партнерские отношения с Пекином и странами АСЕАН, а также иметь возможности для свободной торговли и судоходства в Тихом и Индийском океанах.

Премьер добавил, что Токио не намерено прекращать сотрудничество с Москвой "в широком спектре областей", среди которых решение вопросов по заключению между странами мирного договора, передает РИА Новости.

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