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В Москве выявлено 3670 новых случаев COVID-19

11:03
  • среда
  • 28 октября 2020

Это минимум с 8 октября

Минимальное с начала октября число новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в столице. Как сообщила главный санитарный врач по Москве Елена Андреева, зарегистрировано 3670 заболевших.
За сутки в России выявлено 16202 новых случая коронавируса

"На сегодняшний момент цифра, которая будет озвучена на штабе, по заболевшим будет составлять 3 670 человек", - сказала Андреева во время онлайн-заседания Мосгордумы.

Тем временем агентство ТАСС сообщает, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до минимальной отметки с 11 сентября и составил 1,02. В Москве этот показатель снизился до минимума с 26 августа -  0,94.

В то же время, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число жертв COVID-19 в России за сутки стало максимальным с начала пандемии. За последние 24 часа скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 346 пациентов. Общее число умерших из-за COVID-19 в России достигло 26 935 человек.

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