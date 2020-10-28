Прилучный захотел вернуться к Муцениеце после разрыва с Карпович

Любовница торопилась под венец

Интерес к личной жизни Павла Прилучного не утихает. Появилась информация, что актер расстался с коллегой Мирославой Карпович и намерен вернуться к бывшей жене - актрисе Агате Муцениеце.

"Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом, - рассказали kp.ru некие знакомые Карпович. - Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать".

По слухам, Мирославу Карпович шокировало решение Прилучного. После расставания она якобы обратилась к психологу.

Журналисты также пишут, что Павел Прилучный хочет вернуться к экс-жене, но не знает, как загладить перед ней свою вину. Сможет ли Муцениеце простить измену, остается под большим вопросом.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Их дети - Тимофей и Мия - живут то у отца, то у матери. Вскоре после звездного развода стало известно, что актер закрутил роман с Карпович и даже познакомил ее с детьми. Знаменитости не подтверждали, но и не опровергали эту информацию.

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