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Сябитова рассказала, как вести себя на первом свидании

12:08
  • среда
  • 28 октября 2020

Многие женщины неверно интерпретируют поведение мужчин

Телеведущая Роза Сябитова рассказала подписчицам, как понравиться мужчине на первом свидании. Свои советы она опубликовала в аккаунте в Instagram.

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Ведущая подчеркнула, что женщины не всегда могут правильно оценить поведение избранника при первой встрече. Она отметила, что время храбрых и активных мужчин давно прошло.

"Действуйте по принципу "Мало хотеть, надо действовать самой". Но при этом не стоит уж так низко опускать собственную планку, попробуйте найти что-то среднее", - рекомендовала телесваха.

Также она посоветовала женщинам не быть слишком категоричными в своих требованиях к представителям сильного пола.

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