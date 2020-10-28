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Власти Москвы отказались от планов тотального закрытия бизнеса

11:35
  • среда
  • 28 октября 2020

Точечные проверки сохранятся

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице не требует тотального закрытия бизнеса. Достаточно проверок, которые выявляют нарушителей, заявила главный санитарный врач по Москве Елена Андреева.
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"Принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет… Только точечные наши надзорные мероприятия, выявление нарушителей, которые не соблюдают достаточно несложные требования", - сказала Андреева во время онлайн-заседания Мосгордумы.

По словам санитарного врача, прошли совещания с представителями киноиндустрии, торговли, общественного питания, фитнес-сообщества и бизнеса. Им еще раз напомнили, что соблюдение предписанных мер позволит не ужесточать ограничения в Москве. Андреева выразила сожаление, что некоторые прислушиваются к рекомендациям лишь после того, как Роспотребнадзор "навешивает печати на центральный вход". Несоблюдение противоэпидемических мер карается штрафом в 500 тысяч рублей либо приостановкой деятельности на срок до 90 дней.

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