Турцию могут снова закрыть для туристов

В стране отмечен всплеск заболеваемости COVID-19
В Турции в рамках ужесточения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией планируют вновь закрыть границы для иностранных граждан. Правительство может принять соответствующее решение в среду, 28 октября.
Отмечается, что в стране в течение последнего времени был зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом. Жесткие меры, в первую очередь, могут затронуть крупные провинции, в том числе Стамбул и другие города региона Мраморного моря, передает Hürriyet.
Авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено 1 августа. 10 августа авиакомпании вернули в расписание чартерные рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,9 миллиона человек, 1,17 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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