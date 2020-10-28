Турцию могут снова закрыть для туристов

В стране отмечен всплеск заболеваемости COVID-19

В Турции в рамках ужесточения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией планируют вновь закрыть границы для иностранных граждан. Правительство может принять соответствующее решение в среду, 28 октября.

Отмечается, что в стране в течение последнего времени был зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом. Жесткие меры, в первую очередь, могут затронуть крупные провинции, в том числе Стамбул и другие города региона Мраморного моря, передает Hürriyet.

Авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено 1 августа. 10 августа авиакомпании вернули в расписание чартерные рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,9 миллиона человек, 1,17 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"