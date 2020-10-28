Жигунов предупредил Корчевникова о повторном заражении COVID-19

Звезде не нравится, что его личную жизнь обсуждают на ТВ

Актер и режиссер Сергей Жигунов едко прокомментировал программу Бориса Корчевникова, куда пригласили его бывшую жену с тещей.

На шоу "Судьба человека" актриса Вера Новикова впервые рассказала об изменах Жигунова. Сначала он закрутил роман с актрисой Анастасией Заворотнюк, потом - с журналисткой Викторией Ворожбит. "История повторяется дважды. Один раз как трагедия, другой раз как фарс", - сказала Новикова, которая пришла на ТВ вместе с мамой и подругой семьи.

Жигунову не понравилось, что участницы шоу представили его не в лучшем свете. Однако ругать экс-жену за откровенное интервью он не стал. Вместо этого артист опубликовал в Instagram скриншот передачи, где обвел красным подругу семьи Новиковой. По его словам, эта женщина заразилась коронавирусом.

"Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела изчезают, ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте", - написал Сергей Жигунов.

Напомним, что в апреле телеведущий Борис Корчевников переболел коронавирусной инфекцией.

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