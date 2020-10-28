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Силуанова упрекнули в нежелании слышать россиян

12:29
  • среда
  • 28 октября 2020

Спикер Госдумы раскритиковал позицию Минфина

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета раскритиковал позицию руководителя Минфина Антона Силуанова.
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Володин заявил, что на примере решения вопроса о бесплатном горячем питании для младших школьников стало отчетливо видно, что министр не слышат не только запросы парламентариев, но и россиян.

"Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите, словно о достижении. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается - президент слышит, а министр финансов нет", - заявил Володин.

Также он добавил, что в вопросе о поддержке государством сельского хозяйства все предыдущие решения принимались президентом вопреки министерству финансов, передает ТАСС.

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