Вирусолог определил продолжительность мучений россиян от COVID-19

Дело в создании иммунной прослойки

Коллективный иммунитет к COVID-19 в российском обществе пока не выработался. На создание иммунной прослойки от коронавируса понадобится еще год, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Высокого коллективного иммунитета у нас еще особенно быть не может, потому что не такой высокий процент заболеваемости. Случаев много, пандемия идет, но если вы посмотрите на процент заболевших, то он на уровне 1%... Какая-то степень иммунной прослойки у нас, скорее всего, тоже появляется. Но еще придется помучиться с годик", - цитирует Альтштейна РИА Новости.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202 и достигло 1 563 976. Больше всего заболевших в Москве – 3 670.

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