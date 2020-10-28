ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вирусолог определил продолжительность мучений россиян от COVID-19

12:12
  • среда
  • 28 октября 2020

Дело в создании иммунной прослойки

Коллективный иммунитет к COVID-19 в российском обществе пока не выработался. На создание иммунной прослойки от коронавируса понадобится еще год, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Врач рассказал, как "натренировать" иммунитет

"Высокого коллективного иммунитета у нас еще особенно быть не может, потому что не такой высокий процент заболеваемости. Случаев много, пандемия идет, но если вы посмотрите на процент заболевших, то он на уровне 1%... Какая-то степень иммунной прослойки у нас, скорее всего, тоже появляется. Но еще придется помучиться с годик", - цитирует Альтштейна РИА Новости.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 16 202 и достигло 1 563 976. Больше всего заболевших в Москве – 3 670.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.