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Пугачева подарила квартиру внучатому племяннику

12:59
  • среда
  • 28 октября 2020

Она давно помогает мальчику

Певица Алла Пугачева приобрела квартиру в районе Строгино. Она достанется ее внучатому племяннику Евгению, который воспитывается в семье помощника Примадонны. 
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По данным kp.ru, Пугачева купила элитную недвижимость в новом доме. Ремонт она тоже оплатила. "С таким расчетом, чтобы у Жени, когда он вырастет, был свой угол", - пишут журналисты. 

Евгений - сын Влада, племянника Пугачевой. У Влада были проблемы с алкоголем и наркотиками. Он связался с женщиной, которую судили за автоугон и грабеж. У них родился Евгений. Когда Влад с женой лечились от наркозависимости, Пугачева пристроила мальчика в семью своего помощника. 

Сейчас Влад взялся за ум. Он завязал с вредными привычками и нашел новую возлюбленную, родившую от него дочь. По случаю рождения девочки Пугачева переписала на племянника квартиру, которая не была официально на него оформлена. 

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