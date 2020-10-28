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США перебросили в Японию стратегический бомбардировщик B-1B

12:42
  • среда
  • 28 октября 2020

База расположена в 500 километрах от российской границы

Стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США приземлился на авиабазе Мисава на севере Японии. Самолет такого класса появился здесь впервые за последние три года. Фотографии бомбардировщика публикуют в сети очевидцы.
Российские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков США

Американские войска в Японии и японские Силы самообороны 26 октября начали совместные военные учения Keen Sword 21. Как сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании США, маневры проводятся на военных объектах на основной части Японии, а также на острове Окинава и в прилегающих территориальных водах.

Как отмечается в сообщении, цель учений - повышение американо-японской боеготовности. Маневры также должны продемонстрировать решимость США поддерживать интересы безопасности союзников и партнеров в регионе. Авиабаза Мисава расположена в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю. Это в в 470 километрах от российских Курил и 595 километрах от Приморского края, передает "Интерфакс".

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