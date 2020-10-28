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В клинике МГУ разработали эффективную методику лечения COVID-19

15:05
  • среда
  • 28 октября 2020

И теперь врачи делятся опытом со своими коллегами

Врачи клиники МГУ разработали собственную методику лечения коронавирусной инфекции. Еще весной на базе Московского университета был открыт один из первых стационаров по борьбе с инфекций. В команде - специалисты самых направлений. Их слаженная работа, а также постоянное наблюдение за пациентами позволили добиться впечатляющих результатов.
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Коронавирусный стационар клиники МГУ одним из первых принял на себя удар пандемии. Его развернули в апреле. За несколько месяцев первой волны здесь вылечили 430 пациентов. Не смогли спасти лишь четверых. Показатель смертности - меньше одного процента - самый низкий в Москве, да и во всей России. Причина - технологическая оснащенность больницы и профессионализм врачей, передает "ТВ Центр".

Реанимация - на 24 койки. В каждую палату подведён кислород. Состояние пациентов врачи круглосуточно отслеживали с помощью системы мониторов - в том числе мобильных. Все данные передавались на центральный медицинский пост. В многопрофильной команде врачей работали не только инфекционисты, но и травматологи, кардиологи - чтобы помочь тем, у кого течение инфекции осложняется хроническими заболеваниями. За время наблюдения за пациентами  медики разработали собственный протокол лечения.

"Мы абсолютно против антибиотиков, это неправильная тактика, только противовоспалительная терапия. Что такое антибактериальная терапия? Это антибактерии, противобактерии. А мы говорим о вирусе. Антибактериальная терапия к чему еще приводит - к снижению иммунитета. А иммунитет - это главная сила человека, которая борется с вирусом, а мы его начинаем угнетать", - рассказал директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова , академик РАН Армаис Камалов.

В основе протокола лечения каждого пациента - индивидуальный подход и постоянная диагностика состояния. Благодаря этому на ИВЛ оказывались лишь единицы. Остальные выздоравливали на лекарственной терапии.

"Особенность этого вируса - было трудно спрогнозировать его течение у каждого конкретного человека. Кто-то легко переносил, кто-то требовал более серьезного лечения. Нам очень важно было проводить упреждающую терапию. Когда мы видели, что терапия не работает, в том объеме, в котором была изначально назначена", - сказал Армаис Камалов.   

Сегодня, если потребуется, клиника готова возобновить работу коронавирусного стационара. Для этого есть все: и техника, и врачи, и лекарства. А пока медики делятся своим опытом с коллегами из других регионов.

Юлия Степина, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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