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На БКЛ метро проложили тоннель между "Текстильщиками" и "Печатниками"

15:17
  • среда
  • 28 октября 2020

Его длина - 1,3 километра

В среду на восточном участке Большой кольцевой линии метро завершилась прокладка очередного тоннеля. Щит "Виктория" завершил проходку тоннелей, где поезда будут ходить одновременно и в одну и в другую сторону, от станции "Текстильщики " до "Печатников", передает "ТВ Центр".

Всего в пути пришлось преодолеть более 1300 метров. Теперь после технической проверки щит отправится в сторону станции "Нагатинский затон". Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить все проходки на восточном участке БКЛ уже к лету следующего года.

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