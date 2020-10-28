Станцию БКЛ "Карамышевская" откроют в конце года

Сейчас идет отделка вестибюлей, но уже скоро благоустроят всю близлежащую территорию

Станция метро "Карамышевская" Большой кольцевой линии примет своих первых пассажиров уже в конце года. Это один из самых сложных проектов - тоннели пришлось прокладывать прямо под Москвой-рекой.

Наземные вестибюли метро - первые ласточки городской застройки на полях Мневниковской поймы. Зеленый остров между рукавами Москвы-реки оказался одним из самых геологически сложных участков для возведения подземки. А потому проект первой из строящихся здесь станций метро с рабочим названием "Карамышевская" получился весьма необычным, передает "ТВ Центр".

В отделке вестибюлей и эскалаторных маршей уже угадывается будущий архитектурный образ станции в стиле русского авангарда. Дизайн-концепцию выбрали по итогам открытого международного конкурса.

По задумке архитекторов, попадая на станцию "Карамышевская", пассажиры должны будут ощутить себя внутри арт-объекта, напоминающего о картине "Красный квадрат" художника Казимира Малевича. Эти красные балки динамической формы над эскалаторами - тоже часть инсталляции. Ну а главную часть арт-объекта в виде колонн, облицованных красными панелями, уже начали возводить в центре зала.

В целом готовность станции специалисты оценивают на 75%. Она станет частью западного отрезка строящейся Большой кольцевой линии. После его запуска жители районов Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Фили-Давыдково смогут сэкономить время в пути, а соседние Арбатско-Покровская и Таганско-Краснопресненская линии метро разгрузятся в часы пик. Работы по вводу участка ведутся без отставаний от графика.

Территорию в окрестностях станции "Карамышевская" благоустроят. Помимо скверов со скамейками и велопарковками, здесь появится современный многофункциональный комплекс.

"В высоту 13 этажей и подземные 3 этажа. Транспортно-пересадочный узел он, в принципе, предназначен для пересадки с надземного транспорта на подземный и соответственно - обратно. И чтобы придать больше комфортности данным мероприятиям, будет расположена досуговая часть, спортивные залы, кафе, зоны отдыха", - сообщил руководитель строительства Дирекции по строительству гражданских объектов АО "Мосинжпроект" Александр Авилов.

Завершить строительство и открыть станцию для пассажиров планируется уже в декабре.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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