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В центре Гамалеи объяснили случаи COVID-19 у участников испытаний вакцины

12:57
  • среда
  • 28 октября 2020

Они могли получать плацебо

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что некоторые добровольцы, испытывавшие вакцину "Спутник V", имеют положительный результат теста на COVID-19. По его словам, такое могло случиться, если они получали плацебо.

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября",- сказал Гинцбург. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Он уточнил, что половина добровольцев уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев.

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