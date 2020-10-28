Впервые на российской сцене: РАМТ представил громкую премьеру

Ее несколько раз переносили

В среду в РАМТ долгожданная премьера - спектакль "Сын" по пьесе всемирно известного французского драматурга Флориана Зеллера. Юрий Бутусов, один из самых парадоксальных современных режиссёров, впервые поставил её на российской сцене. Премьеру несколько раз переносили. И вот теперь зрители, наконец, смогут увидеть пронзительную историю подростка, для которого банальный развод родителей становится личным концом света.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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