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Впервые на российской сцене: РАМТ представил громкую премьеру

15:18
  • среда
  • 28 октября 2020

Ее несколько раз переносили

В среду в РАМТ долгожданная премьера - спектакль "Сын" по пьесе всемирно известного французского драматурга Флориана Зеллера.  Юрий Бутусов, один из самых парадоксальных современных режиссёров, впервые поставил её на российской сцене. Премьеру несколько раз переносили. И вот теперь зрители, наконец, смогут увидеть пронзительную историю подростка, для которого банальный развод родителей становится личным концом света.

Подробнее – в репортаже  Юлии Богоманшиной

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