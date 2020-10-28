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В Кремле призвали регионы избегать сбоев в обслуживании пациентов с COVID-19

13:08
  • среда
  • 28 октября 2020

Все случаи будут внимательно проанализированы

Сбои в работе медиков на фоне увеличения числа заражений COVID-19 возможны. Главная задача – минимизировать количество подобных инцидентов и не допускать их повторения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Последние примеры - это очень печальные примеры, которые, безусловно, должны быть проанализированы, чтобы нигде больше не повторяться… К сожалению, на фоне такого роста инфекции бывают сбои, и главная задача - это максимально их минимизировать ", - прокомментировал Песков недавние инциденты в Ростовской и Омской областях.

Некоторые СМИ на прошлой неделе распространили информацию о смерти 20 пациентов в госпитале для больных COVID-19 при больнице №20 Ростова-на-Дону. Причиной, по их данным, стала нехватка кислорода для аппаратов ИВЛ. Также стало известно, что27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию Минздрава Омской области из-за того, что не смогли передать пациентов в стационар, передает "Интерфакс".

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