Кремль отреагировал на высказывания Кадырова о Макроне

Главе Чечни напомнили, кто в России отвечает за внешнюю политику

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на критику чеченского лидера Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Представитель Кремля подчеркнул, что во внешней политике России необходимо придерживаться той линии, которую избрал глава государства.

Песков отметил, что главы российских регионов не вправе заниматься внешней политикой и тем более формировать ее без одобрения президента, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее французский лидер допустил публикацию в одном из изданий карикатурного изображения пророка Мухаммеда и добавил, что у французов есть "свобода богохульствовать". В ответ Кадыров заявил, что таким образом Макрон оскорбил мусульман по всему миру. Он призвал Макрона прекратить "провокации и нападки на веру", пока еще не поздно.

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