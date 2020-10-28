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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета

14:44
  • среда
  • 28 октября 2020

Спорные моменты к следующему чтению будут доработаны

В среду Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Законодательную инициативу поддержали только депутаты от "Единой России" и ЛДПР, передает "ТВ Центр".

Лидеры остальных парламентских фракций проект раскритиковали. Бюджет будет дефицитным, но ориентированным на социальные обязательства перед гражданами. В 2021 году основным будет фактор неопределенности. В проекте заложен рост и доходов, и расходов. Пенсии увеличатся на 6,3 процента, проиндексируют МРОТ. Сохранится поддержка граждан, пострадавших в период пандемии.

Со своей стороны председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал навести порядок с зарплатами преподавателей. Он заявил, что учителя часто получают зарплату ниже средней по региону, а в колледжах и техникумах нет стимулирующих надбавок, пишут argumenti.ru.

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