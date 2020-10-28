Росстат потратит 7,8 млн на мультик про перепись населения

Его покажут в 2021 году

Росстат потратит 7,8 миллиона рублей на создание 13-минутной серии "Смешариков". Она выйдет на экраны под названием "Перепись - дело коллективное" и будет посвящена Всероссийской переписи населения, которая пройдет весной следующего года.

Как пишет РБК, мультфильм про перепись для Росстата создаст компания "Мармелад медиа", которая владеет правами на мультсериалы "Смешарики", "Пин-код", "Фиксики". Серию покажут не раньше 1 апреля 2021 года.

В пресс-службе Росстата объяснили, что мультфильм поможет рассказать гражданам, что такое перепись и зачем она нужна. Это будет полезно и детям, и взрослым.

"Тема переписи населения органично впишется во "вселенную Смешариков". Ей посвящен отдельный эпизод хронометражом 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании", - сообщили в Росстате.

Мультик - это не единственный способ, каким Росстат популяризирует перепись населения. Для этого планируется создать онлайн-игру, онлайн-викторину и чат-бот, а также организовать разные конкурсы для граждан и мероприятия для журналистов. Всего на информационную поддержку переписи потратят 915 миллионов рублей.

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