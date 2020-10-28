ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росстат потратит 7,8 млн на мультик про перепись населения

13:50
  • среда
  • 28 октября 2020

Его покажут в 2021 году

Росстат потратит 7,8 миллиона рублей на создание 13-минутной серии "Смешариков". Она выйдет на экраны под названием "Перепись - дело коллективное" и будет посвящена Всероссийской переписи населения, которая пройдет весной следующего года.  
Скончался один из создателей мультсериала "Смешарики"

Как пишет РБК, мультфильм про перепись для Росстата создаст компания "Мармелад медиа", которая владеет правами на мультсериалы "Смешарики", "Пин-код", "Фиксики". Серию покажут не раньше 1 апреля 2021 года. 

В пресс-службе Росстата объяснили, что мультфильм поможет рассказать гражданам, что такое перепись и зачем она нужна. Это будет полезно и детям, и взрослым. 

"Тема переписи населения органично впишется во "вселенную Смешариков". Ей посвящен отдельный эпизод хронометражом 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании", - сообщили в Росстате.  

Мультик - это не единственный способ, каким Росстат популяризирует перепись населения. Для этого планируется создать онлайн-игру, онлайн-викторину и чат-бот, а также организовать разные конкурсы для граждан и мероприятия для журналистов. Всего на информационную поддержку переписи потратят 915 миллионов рублей. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мальчик с персонажем мультфильма "Смешарики"
Мальчик с персонажем мультфильма "Смешарики"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.