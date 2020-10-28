Вирусолог заявил, что большинство москвичей вскоре столкнется с COVID-19

Переболеть коронавирусом придется многим

Вирусолог Александр Лукашев уверен, что большая часть москвичей столкнется с коронавирусной инфекцией ещё до новогодних праздников.

"В Москве большая часть людей уже до Нового года встретится с вирусом, если уже не встретилась", - считает эксперт.

Он отметил, что делать подобные прогнозы для других регионов страны не представляется возможным, поскольку статистика по заболеваемости везде разная, передает Радио Sputnik.

"В регионах может различаться не только заболеваемость, но и качество статистики. Поэтому делать какой-то унифицированный прогноз для всей страны сложно", - подчеркнул Лукашев.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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