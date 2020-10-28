Эрдоган пообещал выдавить террористов за границу с Сирией

Анкара предпримет "законные ответные действия"

Реджеп Эрдоган заявил о террористической угрозе Турции со стороны Сирии. Турецкий президент пригрозил новой военной операцией на сирийской территории, если террористы не отойдут от границы.

"Мы видим, что угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются. Если все террористы не будут выдавлены за границу, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий", - заявил Эрдоган, выступая в парламенте.

Президент Турции считает, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий. Эрдоган пообещал перейти к действиям, если террористы в ближайшее время не отойдут от турецкой границы. Турция провела в Сирии в 2016-2019 годах три военные операции - "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира", напоминает РИА Новости.

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