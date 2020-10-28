Эрдоган предложил Путину вместе решить проблему Карабаха

Президент Турции доволен разговором с российским коллегой

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил, выступая в среду в парламенте страны. Слова президента Турции передает агентство "Анадолу".

"Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", - заявил Эрдоган (цитата по ТАСС)

По словам президента Турции, разговор с Путиным был позитивным.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился в сентябре. Стороны при посредничестве России и других стран несколько раз договаривались о прекращении огня, однако перемирие не соблюдается. Турция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха открыто поддерживает Азербайджан.

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