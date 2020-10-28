Стало известно, чем iPhone 13 будет отличаться от других смартфонов

Новая модель затмит предыдущие версии

Новый iPhone 13, выпуск которого запланирован на следующий год, может получить увеличенный объём встроенной памяти. Нынешняя версия "яблочного" смартфона и поколение до него имеют максимальную память в размере 512 ГБ.

Большая память на сегодняшний день доступна только в устройствах Pro-версии, тогда как модели 12 и 12 mini имеют лишь 256 ГБ, а базовые версии и того меньше – 64 ГБ.

iPhone 13 может получить объем встроенной накопительной памяти в 1 ТБ. Предполагается, что это позволит смотреть с телефона видео в формате 8К (7680 х 4320 пикселей). Роликам с подобным разрешением необходимы большие объёмы встроенной памяти. Однако, подобные модернизации могут значительно увеличить стоимость гаджета, передает РИА Новости.

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