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Стало известно, чем iPhone 13 будет отличаться от других смартфонов

14:26
  • среда
  • 28 октября 2020

Новая модель затмит предыдущие версии

Новый iPhone 13, выпуск которого запланирован на следующий год, может получить увеличенный объём встроенной памяти. Нынешняя версия "яблочного" смартфона и поколение до него имеют максимальную память в размере 512 ГБ.
Назван главный недостаток нового iPhone 12

Большая память на сегодняшний день доступна только в устройствах Pro-версии, тогда как модели 12 и 12 mini имеют лишь 256 ГБ, а базовые версии и того меньше – 64 ГБ.

iPhone 13 может получить объем встроенной накопительной памяти в 1 ТБ. Предполагается, что это позволит смотреть с телефона видео в формате 8К (7680 х 4320 пикселей). Роликам с подобным разрешением необходимы большие объёмы встроенной памяти. Однако, подобные модернизации могут значительно увеличить стоимость гаджета, передает РИА Новости.

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