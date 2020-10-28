Путин сообщил о решении бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

Тем, кто лечится дома

Единый план достижения национальных целей готов. О завершении работы над проектом Владимиру Путину доложил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент провел встречу с членами правительства из Ново-Огарева в режиме видеоконференции.

Глава кабмина напомнил, что план разработан по поручению президента и ориентирован главным образом на улучшение жизни россиян. Он определяет стратегические приоритеты властей на ближайшие 10 лет. Всего - 5 национальный целей и 25 показателей их достижения. Реализация программы потребует ежегодных расходов в размере 12 триллионов рублей. Эффект от этих мер должен ощутить на себе каждый житель страны.

"Это большая важная веха в нашей работе, потому что без четкого понимания целей и инструментов достижения трудно рассчитывать на работу всего госаппарата. Теперь дело за малым - надо план реализовывать. Мы работаем в этом направлении, эффективно развернута работа в целом. Но после того, как этот документ появляется на свет, ориентиры становятся еще более понятными, ясными. Рассчитываю на то, что все мы максимально приложим усилия к его достойной реализации. Спасибо большое", - сказал Путин.

Кроме того, на совещании пошла речь о ситуации с коронавирусом в России. Президенту доложили, что в 16 субъектах складывается критическая ситуация с коечным фондом. Глава государства потребовал выделить субъектам 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты и тест-системы. А также поручил отправить в регионы комиссии для изучения жалоб, связанных с работой по борьбе с COVID-19. Кроме того, амбулаторным пациентам начнут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса. Соответствующее решение уже принято, сообщил Путин.

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