Введенные в Москве ограничения по коронавирусу оправдали себя

Ситуация стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, её удалось стабилизировать, а введённые ограничительные меры себя оправдали. Об этом заявили в столичном Роспотребнадзоре.

Это подтверждает и статистика. Согласно новым данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 3670 новых заболевших коронавирусом, это минимум с 8 октября.

Тем временем, в Москве усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в вузах. Бизнес закрывать не будут, но рейды продолжатся. Так, накануне сотрудники ОАТИ совместно с полицией проверяли сразу четыре бизнес-центра на юго-востоке города, передает "ТВ Центр".

Выявлены нарушения масочно-перчаточного режима. Было составлено более 50 протоколов, теперь каждому нарушителю придется заплатить по 4 тысячи рублей. А вот фитнес-клубу "Северо-Запад" грозит штраф в полмиллиона или закрытие на 90 дней. Там выявили множество нарушений.

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