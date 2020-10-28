Сотрудники таможни во "Внуково" нашли в посылке килограмм марихуаны

Получателя посылки задержали
Килограмм марихуаны общей стоимостью более 400 тысяч рублей обнаружили сотрудники внуковской таможни в посылке из Канады. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Инспекторов заинтересовала на вид обычная коробка, в которой находились 4 брикета. Вакуумную упаковку вскрыли и обнаружили мелко нарезанное спрессованное растение характерного цвета. Экспертиза установила: это каннабис.
Заказчика задержали сразу, при получении бандероли. Мужчина уверял, что приобретал растение лично для себя. Заведено уголовное дело по факту контрабанды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"