Сотрудники таможни во "Внуково" нашли в посылке килограмм марихуаны

Получателя посылки задержали

Килограмм марихуаны общей стоимостью более 400 тысяч рублей обнаружили сотрудники внуковской таможни в посылке из Канады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инспекторов заинтересовала на вид обычная коробка, в которой находились 4 брикета. Вакуумную упаковку вскрыли и обнаружили мелко нарезанное спрессованное растение характерного цвета. Экспертиза установила: это каннабис.

Заказчика задержали сразу, при получении бандероли. Мужчина уверял, что приобретал растение лично для себя. Заведено уголовное дело по факту контрабанды.

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