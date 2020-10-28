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Сотрудники таможни во "Внуково" нашли в посылке килограмм марихуаны

15:21
  • среда
  • 28 октября 2020

Получателя посылки задержали

Килограмм марихуаны общей стоимостью более 400 тысяч рублей обнаружили сотрудники внуковской таможни в посылке из Канады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инспекторов заинтересовала на вид обычная коробка, в которой находились 4 брикета. Вакуумную упаковку вскрыли и обнаружили мелко нарезанное спрессованное растение характерного цвета. Экспертиза установила: это каннабис.

Заказчика задержали сразу, при получении бандероли. Мужчина уверял, что приобретал растение лично для себя. Заведено уголовное дело по факту контрабанды.

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