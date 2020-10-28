ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган обвинил Россию в "нападении" на лагерь оппозиции в Идлибе

14:07
  • среда
  • 28 октября 2020

Турецкий лидер заявил, что Москва не желает мира в регионе

Реджеп Эрдоган обвинил Россию в "нападении" на тренировочный лагерь сирийской оппозиции в Идлибе. Президент Турции заявил, что Москва не желает установления мира в регионе.
Эрдоган пообещал выдавить террористов за границу с Сирией

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал Эрдоган, выступая перед фракцией правящей партии в турецком парламенте.

Значительная часть сирийского региона Идлиб до сих пор остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана зона деэскалации, туда переместились террористы, отказавшиеся сложить оружие. Военные России и Турции проводят в Идлибе совместные патрулирования.

Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила об авиаударе российских ВКС по тренировочному лагерю террористической группировки. По данным издания,  более 40 боевиков были уничтожены и не менее 60 ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные действия в Сирии
Военные действия в Сирии
Военные действия в Сирии
Военные действия в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.