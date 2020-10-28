Эрдоган обвинил Россию в "нападении" на лагерь оппозиции в Идлибе

Турецкий лидер заявил, что Москва не желает мира в регионе

Реджеп Эрдоган обвинил Россию в "нападении" на тренировочный лагерь сирийской оппозиции в Идлибе. Президент Турции заявил, что Москва не желает установления мира в регионе.

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал Эрдоган, выступая перед фракцией правящей партии в турецком парламенте.

Значительная часть сирийского региона Идлиб до сих пор остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана зона деэскалации, туда переместились террористы, отказавшиеся сложить оружие. Военные России и Турции проводят в Идлибе совместные патрулирования.

Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила об авиаударе российских ВКС по тренировочному лагерю террористической группировки. По данным издания, более 40 боевиков были уничтожены и не менее 60 ранены.

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