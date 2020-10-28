Голикова: ситуация с коронавирусом в России осложняется

Количество заболевших продолжает расти

Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что в стране продолжает осложняться ситуация с распространением коронавируса, ежедневный прирост заболеваемости достиг отметки в 1%.

"Ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно", - сказала Голикова.

Она подчеркнула, что в 38 регионах России зафиксирован рост заболеваемости, в 29 регионах – стабильное положение, а ситуацию в 18 регионах нельзя однозначно охарактеризовать, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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