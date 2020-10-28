Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Кое-где не было еще и первой волны пандемии

Речи о второй волне пандемии коронавируса в России не идет. До некоторых регионов еще не докатилась первая волна, считает Владимир Путин.

"Как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события", - заявил президент России на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что обстановка внимательно отслеживается. Работа ведется на профессиональном уровне – но при этом остается и немало вопросов, отметил Путин.

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