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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:25
  • среда
  • 28 октября 2020

Кое-где не было еще и первой волны пандемии

Речи о второй волне пандемии коронавируса в России не идет. До некоторых регионов еще не докатилась первая волна, считает Владимир Путин.
Путин сообщил о решении бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

"Как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события", - заявил президент России на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что обстановка внимательно отслеживается. Работа ведется на профессиональном уровне – но при этом остается и немало вопросов, отметил Путин.

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