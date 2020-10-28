Завершена установка новых колоколов на Спасской башне Кремля

Звонница будет исполнять гимн России и "Славься" Глинки

На Спасской башне Кремля установили все 12 новых колоколов. Проект дооснащения звонницы начался в 2017 году, а в октябре 2020-го вступил в финальную стадию. Куранты по-прежнему будут исполнять гимн России и "Славься" Михаила Глинки, но уже в обновленном, полнооктавном варианте, сообщили в пресс-службе дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Все колокола подняты на звонницу, теперь специалисты приступают к настройке их звучания", - сказали в пресс-службе.

Когда колокола настроят, будут вновь запущены куранты, остановленные в ночь на 9 октября. В последние десятилетия лишь немногие могли угадать мелодию, исполняемую звонницей, из-за ограниченного состава колоколов на башне. Для звучания музыкальных произведений в полной октаве было необходимо дооснастить башню двенадцатью новыми колоколами, передает ТАСС.

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