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Мировую экономику ожидает сильнейший за 80 лет спад

16:00
  • среда
  • 28 октября 2020

С мнением зарубежных коллег согласились российские экономисты

В Счетной палате сообщили о существующей возможности сильного спада в мировой экономике. Отмечается, что последний раз подобная рецессия была 80 лет назад.

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Эксперты из Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и рейтингового агентства Fitch изменили свои прогнозы развития экономической ситуации в мире в сторону ухудшения ситуации. По их предположениям, мировой ВВП может потерять от 4,8 до 6 процентов.

"Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет", - подытожили в Счетной палате.

Также российские специалисты рассмотрели два варианта дальнейшего развития событий: базовый (благоприятный) и консервативный ("шоковый"). Согласно первому, основной удар по экономике страны коронавирус уже нанес, теперь необходимо бороться с последствиями. При втором варианте карантинные меры продлятся до следующего лета, что значительно ослабит экономику страны.

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