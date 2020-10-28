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Власти задумались о поддержке киноотрасли в условиях пандемии

15:45
  • среда
  • 28 октября 2020

Средства могут выделить до конца 2020 года

Советник президента России по культуре Владимир Толстой сообщил, что до конца 2020 года правительство может выделить средства для поддержки российской киноотрасли.

По его данным, после первого этапа закрытия в некоторых регионах 15% кинотеатров не открылись, а еще 40% могут закрыться до конца года.

"А вообще это разрушение всего кинопроцесса, потому что есть взаимосвязанная цепочка производства, проката, кинопоказа", - сказал Толстой (цитата по ТАСС).

Он также обратил внимание, что кинорелизы, которые выходят сейчас, недополучают выручку.

"Разрабатывается ряд первоочередных мер (поддержки киноотрасли). Думаю, что до конца года будут выделены из резерва правительства средства для поддержки вот этой цепочки - кинотеатры, кинопоказы, кинпопроизводители", - сказал Толстой.

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