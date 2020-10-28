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Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру

15:40
  • среда
  • 28 октября 2020

При этом президент отказался смотреть обложку журнала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру.
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Иск в прокуратуру Анкары против руководства журнала подал адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын. Надзорное ведомство уже начало расследование.

Позже Эрдоган заявил, что даже не собирается смотреть на обложку последнего выпуска журнала.

"Турецкий президент заявил, что он даже смотреть не будет на последний выпуск Charlie Hebdo, который опубликовал отвратительные так называемые карикатуры, предположительно, на него", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В среду, 28 октября, Charlie Hebdo на фоне обострения отношений Турции и Франции выпустил карикатуру на Эрдогана. На ней президент Турции сидит в кресле в нижнем белье. В одной руке он держит открытую банку с напитком, а другой задирает одежду официантки в хиджабе, произнося: "О, пророк!".  Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

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