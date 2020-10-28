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Самойлова в костюме динозавра насмешила дочерей

15:48
  • среда
  • 28 октября 2020

В звездном семействе всегда весело

Модель и блогер Оксана Самойлова купила надувной костюм динозавра и поиграла с дочками в догонялки.
Джиган рассказал, как ему удалось помириться с Самойловой

"Я купила очень смешную штуку. Сейчас я буду ее одевать и пугать детей. Веселушечки!" - рассказала Самойлова на видео в Instagram. 

При виде "динозавра" дочки Самойловой и Джигана закричали от восторга, а потом, смеясь, разбежались в стороны. "Когда твоя мама идиот", - написала модель.  

Потом одна из девочек примерила костюм и попыталась забраться в нем на горку, но повалилась на землю. После этого на нее набросились шпицы, которым сюрприз Самойловой понравился не меньше, чем девочкам. 

Напомним, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают не только дочерей, но и сына, который совсем недавно научился ползать.

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