Самойлова в костюме динозавра насмешила дочерей

В звездном семействе всегда весело

Модель и блогер Оксана Самойлова купила надувной костюм динозавра и поиграла с дочками в догонялки.

"Я купила очень смешную штуку. Сейчас я буду ее одевать и пугать детей. Веселушечки!" - рассказала Самойлова на видео в Instagram.

При виде "динозавра" дочки Самойловой и Джигана закричали от восторга, а потом, смеясь, разбежались в стороны. "Когда твоя мама идиот", - написала модель.

Потом одна из девочек примерила костюм и попыталась забраться в нем на горку, но повалилась на землю. После этого на нее набросились шпицы, которым сюрприз Самойловой понравился не меньше, чем девочкам.

Напомним, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают не только дочерей, но и сына, который совсем недавно научился ползать.

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