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Домашний режим для москвичей старше 65 лет и хроников продлен на месяц

15:20
  • среда
  • 28 октября 2020

Указ подписал Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 ноября действие домашнего режима для жителей столицы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.
В Москве режим удаленной работы продлили до конца ноября

По словам Собянина, статистика показывает, что в этих группах населения риск заболеть особенно высок. Задача властей - уберечь пожилых и страдающих хроническими болезнями от опасности.

Принятые ранее меры позволили прервать цепочки заболевания и избежать остановки экономики. Прирост новых заболевших за прошлую неделю составил всего 2%, а уровень госпитализации стабилизировался на отметке 1200 пациентов ежедневно.

"Тем не менее, ситуация все еще остается неустойчивой. С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. <...> Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации", - написал мэр.

Кроме того, до 29 ноября продлен режим удаленной работы, а также действие системы чек-инов. Не будет послаблений и в масочном режиме, заявил Сергей Собянин.

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