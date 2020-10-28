В Москве режим удаленной работы продлили до конца ноября

Эта мера помогла снизить поток пассажиров в общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить удаленный режим работы для не менее 30% сотрудников до 29 ноября 2020 года.

Городские контрольные органы продолжат отслеживать соблюдение этого требования, говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра.

Собянин отметил, что за все время действия осенних ограничительных мер на удаленную работу перешли более 1,22 миллиона человек. Благодаря этому удалось на 40% снизить загруженность общественного транспорта, тем самым минимизировав риски заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, власти Москвы до 29 ноября продлили действие домашнего режима для жителей столицы старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном формате до 8 ноября.

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