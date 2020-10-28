Депутат МГД Головченко: Важно объяснить, какие преимущества дает регистрация в качестве самозанятого

Стереотипы об опасности бизнеса мешают людям развиваться

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что россиянам необходимо рассказывать о преимуществах регистрации в качестве самозанятых.

"Многие до сих пор не до конца понимают, какие преимущества дает статус самозанятого, какие обязанности появляются, каковы алгоритмы действий. Все это нужно объяснять людям постоянно, чтобы преодолевать многолетние стереотипы об опасности бизнеса и социальной незащищенности тех, кто решил открыть свое дело", - сказал Головченко агентству "Москва".

По его словам, многие молодые люди не решаются заниматься бизнесом. Они не уверены в своей компетентности и боятся раствориться в незнакомой среде. Таким гражданам город предлагает вебинары, тренинги и образовательные курсы.

"Предприниматели молодого поколения имеют возможность учиться секретам ведения собственного дела на практике, и такой шанс нельзя упускать. Желающим сделать первые шаги в работе на себя следует обратить внимание на специальные курсы по предпринимательству и самозанятости, которые работают на базе столичного центра занятости населения "Моя работа". Занятия проходят в онлайн-формате или с личным участием", - сказал депутат.

К проекту подключились лидеры рынка в области самозанятости и предпринимательства: "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", YouDo, Profi.ru, Avito, GettTaxi, "Сбермаркет".

Участники проекта могут посещать мастер-классы, общаться с представителями бизнеса и разбирать кейсы из реальной жизни. Все мероприятия проходят в Центре занятости "Моя работа" в доме 48 на улице Шаболовка. Там объяснят, как организовать собственное дело, и помогут с оформлением регистрации в качестве самозанятого.

"Чтобы оформить статус самозанятого в Москве, достаточно зарегистрироваться в онлайн-приложении "Мой налог". Самозанятые должны платить 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов, полученных от организаций. Ставка не изменится в течение 10 лет. Также эти доходы не облагаются НДФЛ (13%). Кроме того, самозанятые граждане не должны сдавать отчетность и могут использовать для расчетов онлайн-кассу", - сообщил Валерий Головченко.

Он также перечислил самые популярные направления деятельности среди самозанятых: фотография, клининг и хендмейд (производство керамики и деревянных предметов, а также шитье и вязание).

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