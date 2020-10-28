Бауманка возобновит очные занятия

Студенты вернутся в стены вуза

В пресс-службе МГТУ имени Баумана сообщили, что с четверга, 29 октября, очные занятия будут возобновлены в полном объёме.

Вуз был закрыт из-за нарушений предписаний Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе университета заявили, что четыре корпуса будут закрыты для установки рециркуляторов 26-27 октября. Позже в вузе сообщали о том, что 28 октября эти корпусы будут закрыты на дезинфекцию, а возобновление очных занятий ожидается до конца недели.

"Завтра в МГТУ возобновляются занятия студентов в полном объёме. Все предписания Роспотребнадзора были выполнены, меры профилактики усилены, 29 октября ждём студентов", - подчеркнули в пресс-службе Бауманки.

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