Собянин: Необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет

Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм, заявил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимости вводить новые ограничения в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на данный момент нет, однако смягчение действующих ограничений является преждевременным и может привести к дестабилизации ситуации.

В целом по итогам двух недель ситуация в Москве "вселяет осторожный оптимизм", написал на своем личном сайте Собянин. По его словам, цепочки заболевания удается прерывать, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. Рост госпитализаций – 3%. Кроме того, свободно около пяти тысяч коронавирусных коек – почти в 2 раза больше, чем месяц назад.

"С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - написал мэр.

Согласно указу мэра, в течение следующей недели со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. При этом городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.

Собянин также сообщил, что требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября. В блоге мэра Москвы отдельно указывается, что до конца ноября будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

"Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность – сделать все, чтобы уберечь их от опасности заражения", - объяснил Собянин.

В столице также решено продлить до 29 ноября действие системы чек-ин, которая позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"